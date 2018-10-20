3.Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği başladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği'nin açılışını yaptı. Ercan Çetin Doğal Park içinde gerçekleşen şenlik coşkuya sahne oldu. Yöresel lezzetlerin ilgi gördüğü şenlikte konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, “Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 ayrı iklimden bütün dostları el ele omuz omuza görmek mutluluk verici. Biz bugün yine her zaman yaptığımız gibi el ele tutuşarak tüm Türkiye'ye şu mesajı vermek istiyoruz. Biz bu ülkede analar ağlamasın istiyoruz. Biz bu ülkede barış ve kardeşlik olsun istiyoruz. Dernek Başkanlarımızla el ele omuz omuza bu birlikteliği haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlarla kucaklaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Soner Çetin, yöre derneklerinin kurmuş olduğu stantları teker teker gezdi. Yöresel lezzetlerin tadına bakan Çetin'e yöresel hediyeler de takdim edildi. Şenlikte yörelerin halk oyunları ekibinin yapmış olduğu gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

“Biz barış ve kardeşlik istiyoruz”

Şenliklerin 3 gün süreceğini ve renkli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çetin, katılımın bu yıl daha da arttığına şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 ayrı iklimden bütün dostları ele ele omuz omuza görmenin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çetin, “Zamanında umut kapısı, ekmek kapısı, tarımda, sanayide Türkiye'nin başkenti konumunda olan Adana'mızda tüm kültür mozaiği toplanmış. İç Anadolu'dan Batı'ya, Karadeniz'den Güney'e, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya Türkiye'nin her metrekaresinden dostlarımız burada yaşıyor. Ne güzel buraya gelmişler, derneklerini kurmuşlar, üye kaydetmişler. Ve şimdi beraberce hem Adanalı olmanın hem Yozgatlı olmanın hem Aksaraylı olmanın hem Antepli olmanın hem Urfalı hem Vanlı olmanın heyecanını ve mutluluğunu hep beraber yaşıyorlar” diye konuştu.

Her yıl yaptıkları gibi yöre dernek başkanlarından el ele tutuşmalarını isteyen Çetin, “İşte birlik bu, beraberlik bu. Biz buradan tüm Türkiye'ye şu mesajı vermek istiyoruz. Biz bu ülkede analar ağlamasın istiyoruz. Biz bu ülkede barış olsun kardeşlik olsun istiyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan duygular barış ve kardeşlik duyguları. Ve biz Dernek Başkanlarımızla el ele omuz omuza bu birlikteliği haykırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından Yöre Dernekleri adına söz alan Bahçeliler Derneği Başkanı Ramazan Bolat, Yöre Derneklerine verdiği değerden dolayı Çetin'e bir teşekkür şiiri okudu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Adanalı şarkıcı Şahan, verdiği konserle şenlik alanında bulunan vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.