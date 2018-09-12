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4 bisiklet çaldı "paraya ihtiyacım vardı" dedi

Adana’da 4 bisikleti otomobilin bagajına koyarak çaldığı iddiasıyla tutuklanan şahsın, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Adana'da 4 bisikleti otomobilin bagajına koyarak çaldığı iddiasıyla tutuklanan şahsın, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bir apartmanın bodrumuna giren hırsız, burada merdiven demirine kilitli, Recep Atmaca (55), Bilal Aldemir (36) ve Enver Demir'e (38) ait 4 bisikleti çaldı.


Bisikletlerinin çalındığını fark eden sahipleri polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine apartmana gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Oğuzhan Y. olduğunu ve çaldığı bisikletleri bir otomobilin bagajına koyup uzaklaştığını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada, şahsın Tellidere Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Polis adrese gittiğinde zanlıyı sokakta yakaladı.


Emniyete götürülen Oğuzhan Y.'nin ifadesinde bisikletlerden sadece birini kendisinin çaldığını kabul ettiğini, 40 lira karşılığında da sattığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.


İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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