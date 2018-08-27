4 futbolcu Kızıldağ’ın fahri hemşerisi oldu

Kızıldağ Yaylası 2018 Yılı Köylerarası Futbol Turnuvası Tertip Komitesi, centilmen tavırları ile dikkat çeken ama Karaisalılı olmayan futbolculardan Ferdi Berdilek, Serkan Kardeşler, Kerem Aykut, Süleyman Erkoç Ünver’e final maçı devre arasında fahri hemşerilik beratı takdim etti.

Tertip Komitesi Başkanı Uğur Ünaldı, "Bu dört futbolcumuz hiçbir sorun çıkarmıyorlar, hep olumlu ve ılımlılardı. Çok centilmenlerdi. Tavırlarıyla hep katkı koyup diğer futbolculara örnek olmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Karaisalı Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası’nda bu güne kadar göstermiş olduğunuz sporcu ahlakına yakışır centilmen tavır ve katkılarınız için teşekkür eder, turnuvamıza özel bu hemşerilik beratını tarafınıza sunmaktan onur duyarız" dedi.

Serkan Kardeşler de, yıllarca amatör kümede, Karaisalıspor ve Kızıldağ’da Çorluspor formalarını terlettiğini belirterek, "Kendimi hep buraya ait hissettim. Bu sevgi ve saygının karşılıklı olduğunu görmek gerçekten gurur ve mutluluk verici. Hemşerilik Beratı’nı bana layık gören başta Uğur Ünaldı hocam olmak üzere Tertip Komitesi’ne ve değerli büyüklerime teşekkür ederim" diye konuştu.

Fahri hemşerilik beratını alan Ferdi Berdilek ise şunları söyledi:

"6 yıl havasını soluyup suyunu içtiğim Karaisalı ilçemizin Kızıldağ futbol turnuvasında beni kendilerinden biri olarak gören bana bu hemşerilik belgesini layık vererek onure eden Tertip Komitesi’ne teşekkürlerimi sunarım."