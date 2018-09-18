4 kişiyi ağır yaralayan 3 kişiye 50 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da 13 yıl önce Kozan Çarşısını basıp 4 kişiyi ağır yaraladıkları için toplamda 50 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 10 Ekim 2005'te Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Çarşısı esnafı ile çarşıya gelip seyyar satıcılık yapanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girip kavganın büyümesini önledi. Ancak kavgaya karışan Nuri ve kardeşi Cumali Onmaz ile kuzenleri Rüstem Onmaz çarşıya ellerinde tabanca ve sopalarla gelip yeniden kavga çıkardı. Çarşıda rastgele esnafa ateş açılması sonucu Latif Eren (52), Nihat Derin (38) ile Burhan Baş (40), darp ve silahla, Abbas Yüksel ise başından darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra zanlılar ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların durumu ağır olduğu için şahıslara ağır ceza mahkemesinde "adam öldürmeye teşebbüsten" dava açıldı. Dava devam ederken şahısların tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Yerel mahkeme şahıslara 16'şar yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 50 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu karar Yargıtay tarafından da geçtiğimiz günlerde onanınca hükümlülerin aranması çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüleri bulmak için çalışma başlattı. Polis, kardeşlerin Sinanpaşa kuzenin ise Akdeniz Mahallesi'nde olduğunu saptayarak adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 3 hükümlü de baskın yapılan evlerde kaçmak isterken yakalandı. Hükümlüler önce emniyete getirilip işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.