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22 Ağustos 2018 11:07

4 yaşındaki oğlunu "babası belli değil" dedikleri için öldürmüş

Adana’nın Kozan ilçesinde annesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra bir inşaatta cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

4 yaşındaki oğlunu

22 Ağustos 2018 11:07

Olayla ilgili gözaltına alınan annesinin, çocuğu için "babası belli değil" denildiğini ve artık dayanamadığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi’ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi’nde oturan 34 yaşındaki F.Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.’yü "babası beli değil" denildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.


Oğlunun Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarı’ndaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında olduğunu söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Gözaltına alınan ve savcı tarafından kasten adam öldürmekten işlem yapılması talimatı verilen F.Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Bu arada, F.Ö’nün ablasının, kardeşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını, daha önceden tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.




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