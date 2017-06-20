40 metrelik tankta intihar girişimi

Tank üzerinde fenalık geçiren şahsı itfaiye ekipleri ip bağlayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Hasan Durmaz (51) borçları yüzünden bunalıma girdi. Borçlarını bir türlü ödeyemeyeceğini düşünen Durmaz atık su tesislerinde yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki çürütücü atık su tankına çıktı. Durmaz, buradan atlayarak ölmek istedi. Ancak arkadaşları onu fark ederek hemen polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Hasan Durmaz’ın çalışanları da onun yanına çıkıp ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabasından sonra Durmaz oturduğu yerde baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri hemen Durmaz’ı belinden iple bağlayarak aşağı düşmesinin önüne geçerek onu tankın kıyısından çekti. Daha sonrada aşağı indirilen Hasan Durmaz hastaneye kaldırıldı.