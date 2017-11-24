40 yılda 40 bin öğrenci yetiştirdi

Emekliliğe alışamadığını söyleyen İsmet Gözcan (65), rüyalarında bile öğrencileriyle buluştuğunu söyledi.

Yıllardır hayat arkadaşı olan Sedat Gözcan (68) ile çocuk sahibi olamayan görsel sanatlar öğretmeni İsmet Gözcan, 40 yıl boyunca sürdürdüğü mesleğinden 9 ay önce emekli oldu.

Emekliliğin kendisine hiç yaramadığını söyleyen Gözcan, öğrencilerini, arkadaşlarını, dersleri ve okuldaki törenleri çok özlediğini kaydetti.

40 yıl önce ders verdiği öğrencileriyle bile hala görüştüğünü belirten İsmet Gözcan, mesleğine doyamadan emekli olmasından yakındı.

Yetiştirdiği pek çok öğrencinin doktor, öğretmen, mühendis ve bir tanesinin ise kaymakam olduğunu dile getiren İsmet Gözcan, emekliye ayrıldığı günlere denk gelen şubat tatilinin ardından dalgınlıkla takım elbisesini giyip okula gitmek için evden çıktığı sırada eşinin kendisini uyarmasıyla emekliliği yeniden hatırladığını ve öğretmenlik günlerinin rüyalarına girdiğini, rüyalarında öğrencileriyle buluştuğunu söyledi.

"Heves yarıda kalmamalı"

Öğretmenlerin emekliliğinde 65 yaş sınırının da kaldırılmasını isteyen İsmet Gözcan, şöyle konuştu:

“O kadar karmaşık duygular içerisindeyim ki zaten yeni öğretmen olmuş gibi hissediyorum kendimi. Yani verebileceğim daha çok şey olduğuna inanıyorum. 65 yaş sınırı bence kalkmalı, isteyen yapmalı çünkü o güzel heves yarıda kalmamalı. 40 yılda ortalama bin öğrenciyi baz alsak ki fazla, 40 bin öğrencim var. Ben bile sayısını bilemiyorum. Görsel sanatlar öğretmeni olduğum için çoğu kez başka öğretmen olmuyordu, 2 öğretmen çok az dönemler oluyor. Öğrencilerimin torunlarını sevdiğime göre 40 yılda 4 kuşak yetiştirdim. Tek öğretmen olunca okulun tamamının sanat tarihi ve görsel sanatlar dersine ben giriyordum. Tüm öğrencilerin dersine girdiğim için senede bin öğrenci desek 40 bin öğrenci diyebiliriz. Bana deseler ki İsmet hoca şurada dünyanın tüm nimetleri, şurada da öğrencilerin. Bir seçim yap. O seçimde yaşayacaksın bunu dediklerinde ben dünyanın tüm nimetlerini teptim, teperim ve ’öğrencilerimi’ derim.”

İsmet Gözcan, “Her ders bir anı benim için çünkü her öğrenci bir şeyler öğretti” ifadelerini sözlerine ekledi.