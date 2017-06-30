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30 Haziran 2017 12:17

44 derece sıcakta çalışan işçi hortumla serinledi

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 44 dereceye çıktığı Adana’da çalışmak zorunda kalan inşaat işçileri kafalarına hortumla su tutarak serinledi.

44 derece sıcakta çalışan işçi hortumla serinledi

30 Haziran 2017 12:17


Türkiye’ye bugünden itibaren etkisi altına alına Kuzey Afrika sıcak hava dalgası en çok Adana’da hissedildi. Gölgede sıcaklık bugün 38 derece gösterirken, nem ise yüzde 40 oldu. Nem ile sıcaklık birleştiğinde de hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıktı. Bu sıcak havada eve ekmek götürmek zorunda kalan inşaat işçileri ise sıcağa aldırmadan çalıştı. Sabah saat 08.00 sıralarında işe başlayıp akşam saat 18.00’a kadar güneşin altında kalan işçiler sıcaktan korunmak için kafalarına ıslattıkları mendil ve şalları atıp serinlemeye çalıştı. İşçiler zaman zamanda mola verip kafa, yüz ve ellerine hortumla su tutup serinlemeye çalıştı.


İşçiler yazın Adana’da çalışmanın çok zor olduğunu ancak mecbur oldukları için çalıştıklarını günlük yevmiye olarak 110 lira aldıklarını söyledi.




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