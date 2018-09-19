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49 kaçak göçmen yakalandı

Adana’da uygulama yapan polis iki minibüste 49 kaçak göçmen yakaladı.

Adana'da uygulama yapan polis iki minibüste 49 kaçak göçmen yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi otoyol çıkışında kaçak göçmenlere yönelik uygulama başlattı. Uygulama sırasında ekipler iki minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüslerden indirilen 49 kişinin yurda kaçak girdiği belirlendi.


Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 45'i Afgan, 4'ü Suriye uyruklu kaçak göçmen polis merkezine götürülürken, sürücülere ise işlem yapıldı.

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