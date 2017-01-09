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09 Ocak 2017 10:27

5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası

5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası

09 Ocak 2017 10:27

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı anısına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Adana İl Temsilciliği ile Adana Satranç Spor Kulübü ve Seyhan Rotary Kulübü tarafından 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi.
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 6 gün süren müsabakalara 16 ilden gelen 276 sporcu katıldı.
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası’nda kategorilerinde birinci olan sporcular şunlar:
A Kategorisi: Rıdvan Şakir, B Genel Kategorisi: Oğuzhan Koca, B Kızlar Kategorisi: Gülseren Kılıç, C Genel Kategorisi, Rahim Gündeş, C Kızlar Kategorisi: Yaprak Beren Akkapullu
Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, spor şube müdürü Halit Yılmazel, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel, Seyhan Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Tekin, Müsabaka Direktörü ve Adana Satranç Spor Kulübü Başkanı Ahmet Büyükpolat, Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, İş Adamı Halil Avcı verdi.
Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, satrancı geliştirmek için anlamlı ve önemli günlerde turnuva düzenleyerek, sporcuların gelişmelerini sağladıklarını belirtti.



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