50 bin Türk gencine Almanya'da iş imkanı

Almanya Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle Almanya'ya Türkiye'den alınacak 50 bin hasta bakıcısı için Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenecek kurs kayıtları başladı.

Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde lise son sınıf öğrencileri ile okul müdürlerine Almanya'da iş imkanı sunan proje ve kurs hakkında bilgi verildi. Okul Müdürü Ruhşi Gül, "Alman Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol gereği yaşlı ve hasta bakım hizmetleri için Almanya'ya ülkemizden 50 bin eleman istiyorlar. İstenilen eleman özelliği ise lise mezunu olmak, en fazla 36 yaşında olmak, iyi düzeyde Almanca konuşma şartı istiyorlar. Biz bugün bu programın tanıtımını yapacağız. Üç yıllık bir program, önümüzdeki Kasım ayı itibariyle program başlayacak. Bu süreçte öğrenciler Almanya'da staj yapacakları kurumda yatma ve yeme ihtiyacı karşılanacağı gibi aylık 800 ile 950 euro arasında ücret alacaklar. Üç yıl sonrasında ise stajı tamamlamış olup, hasta bakıcı olarak Almanya'da kalabilecekler. Alman vatandaşlığı veya yerleşim hakkını elde edecekler. Daha sonraki süreçte ise istemeleri halinde iki yıllık bir uzman eğitimine başvurarak maaşlarını 2 bin 600 euro üzerine çıkarabilecekler" dedi.

Bu projenin Kozan'daki gençlere iş imkanı sağlayacağını söyleyen Gül, "Zaten kursta iş garantili. Mutlaka bu kursa katıldıklarında bir meslek elde edecekler. Bununla alakalı olarak Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine isteyenler başvurabilir. Bu ayın sonunda dil kursları başlayacak" diye konuştu.