5’inci kattan asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü

Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80062 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki inşaat bekçisi Mustafa Ayana, inşaat içerisinde dolaştığı sırada bir anda dengesini yitirerek 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Durumu gören çalışanlar, hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayana’ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayana’nın cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.