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04 Ağustos 2018 09:38

6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polis, yolcu otobüsünde 6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

04 Ağustos 2018 09:38


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurup arama başlattı. Yapılan aramalarda otobüsün bagajında bavulda 6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis, yaptığı çalışmada kaçak sigaraların otobüste yolcu olan Seyithan D.’ye ait olduğunu saptayarak zanlıyı gözaltına aldı. Şahıs, emniyete getirilerek ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Kaçak sigaralara polis el koydu.




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