60 bin kişiye iftar, 30 bin aileye gıda kolisi

Galleria Festival Alanı’nda organize edilen Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nin ilk akşamında ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, ilahi konseri verecek.

İstasyon Meydanı’nda tarihi gar binası önünde kurulacak iftar çadırında Ramazan ayı boyunca günde 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla da 30 bin aileye gıda yardımında bulunulacak. İçinde şeker, sıvı yağ, un, kuru fasulye, makarna, nohut, çay, irmik, pirinç, şehriye ve tuz bulunan yardım kolileri, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mustafa Ceceli’den ilahi konseri

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Galleria Festival Alanı’nda organize ettiği Ramazan Şenlikleri’nin ilk akşamında sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak. 16 Mayıs saat 21.00’da hayranlarıyla buluşacak şarkıcı, ‘Mustafa Ceceli 2016’ albümünde yer verdiği ilahileri ve kasideleri seslendirecek.

Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterilerinin gerçekleştirileceği Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde 17 Mayıs’da Buray, 18 Mayıs’ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs’ta İnci Mercan, 25 Mayıs’ta Murat Kekilli, 26 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran’da Fettah Can, 2 Haziran’da Derya Uluğ, 8 Haziran’da Simge Sağın ve 9 Haziran’da Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek.