60 yeni otobüs Adanalıların hizmetinde

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu ulaşıma hizmet etmek amacıyla TEMSA’dan satın alınan 60 adet klimalı otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, belediye meclis üyeleri ve bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 2018 yılı içerisinde 10 adet elektrikli otobüs teslim edeceklerinin müjdesini vererek teslim edilen 60 otobüsün kente hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, “TEMSA, Adana’nın haklı gururu, yüz akı, ulaşmayı hedeflediğimiz Türkiye’nin önemli bir üretim merkezidir. Yurt dışı gezilerimizde TEMSA otobüslerini görüyoruz ve bir Adanalı olarak bunun sevincini yaşıyoruz. TEMSA dünyada otomotiv sektöründe ayrıca kendi markasını kendisi üreten ve sürdürülebilir hale getiren 2 ya da 3 fabrikadan birisi’’ dedi.

‘’Araç filomuza 2014’ten bu yana 153 yeni araç aldık’’

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerinin daha konforlu ve hızlı ulaşımını önemsediklerini, otobüs üretimindeki yerlilik oranı en yüksek, konforu en iyi olanı tercih ettiklerini belirten Başkan Hüseyin Sözlü, “Adana Buyukşehir Belediyesi olarak 2018 yılı itibarı ile TEMSA’dan 60 adet 2018 model Avenue LF plus otobüsleri filomuza kattık. Bu otobüslerde yeni teknolojilik imkanlar kullanılmış olup araçların her turlu teknik verilerini anlık olarak cep telefonu ve bilgisayarlardan takip etme imkanımız olacak. 2014 yılından itibaren toplam 143 adet Temsa Avenue ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına oturma kapasitesi yuksek, yolcularımızın konforlu seyahat etmesini sağlayan 10 adet Temsa Tourmalin araç aldık. Filomuza 2014 yılından itibaren toplam 153 adet yeni araç alımı sağladık. Ayrıca 2014 yılında 66 adet olan hat sayımız şu an itibari ile 97 adete çıkarıldı’’ dedi ve yeni otobüslerin kente ve kent insanına hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından kurdele kesimi yapılarak TEMSA’dan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 60 otobüsün teslimi gerçekleştirildi.