60 yıllık çile son buldu

5 kilometre uzunluğundaki Harbiş yolunu yenileyip, asfaltla kaplayarak, vatandaşların tatil sitelerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil sezonunun başlamasıyla yol yapım hizmetlerini sahil ilçesi Karataş’ta yoğunlaştırdı. Kavurucu sıcaklarda çalışma yürüten ekipler, 22 bin olan nüfusu yaz aylarında 100 bini aşan Karataş’ta tatil sitelerine ulaşım sağlayan 8.5 kilometre uzunluğundaki yolu yeniledi. 5 kilometrelik bölümü 10 metre genişliğinde olan, 3.5 kilometrelik bölümü 6-8 metre arasında değişen Harbiş yolunu 2 bin ton mıcırla kaplayan Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri, 200 ton bitüm dökerek, plaja kadar uzanan güzergahı asfaltla kapladı. Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri, güçlü araç filosuyla Harbiş yolunu 15 günlük çalışmayla tozdan ve çukurlardan kurtardı.

Uzun yıllar stablize yol olarak kullanılan Harbiş yolunun asfaltla kaplanması, ilçe sakinleri ve tatilcileri memnun etti. Yaz tatillerini Karataş’ta geçiren vatandaşlar, sitelerin önüne pankart asarak Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ettiler. 1957 yılında Harbiş yolunun stablize olarak yapıldığını ve yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmediğini belirten vatandaşlar, “Karataş’ın batısındaki tatil sitelerine ve kumsalıyla meşhur denize giden yolu 60 yıl sonra asfalt kaplayan Başkanımız Hüseyin Sözlü’den Allah razı olsun. Bizi yazın tozdan, kışın çamurdan kurtardığı için kendisine teşekkür ederiz” dediler.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yol hizmetlerinin yanı sıra Karataş’ın plajlarını özel donanımlara sahip, tırmıklı, süpürgeli, elekli makinelerle düzenli olarak temizlemeyi sürdürdü. Aktarma istasyonu kurarak ilçede çöp depolama sorununu ortadan kaldıran Büyükşehir, üç yıllık süreçte 132 bin metrekare içme suyu hattı döşeyerek Karataş ve köylerinde içme suyu ihtiyacını karşıladı. Bin 500 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon projesini tamamlayan Büyükşehir, mezarlık ve cenaze hizmetleri kapsamında yürüttüğü projede idari bina, gasilhane, namazgah, abdesthane ve bekleme salonu inşa ederek Karataş Mezarlığı’nın fiziki koşullarını iyileştirdi. Karataş merkezindeki bulvarları asfaltla kaplayan Büyükşehir, toplu taşıma hizmetini de çok koltuklu, klimalı otobüslerle sürdürüyor.