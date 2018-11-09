61 yıllık terzi, 70'inden sonra ressam oldu

Adana'da 61 yıldır terzilik yapan Mehmet Doylu, resim sanatına olan merakıyla terzi dükkanını resim atölyesine çevirdi. "Ressam Terzi" olarak da bilinen Doylu, mesleği olan terziliğe devam ederken diğer yandan da çok sevdiği resim sanatını dükkanında icra ediyor.

Adana'da terzilik yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Mehmet Doylu, çocukluk yıllarında başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır yapmaya devam ediyor. İlkokul zamanlarından beri resim sanatına merakı olan Doylu, 2015 yılında gittiği bir resim kursunda 3 yıl eğitim aldı. Esnaf tarafından "Ressam Terzi" olarak da bilinen Mehmet Doylu, terzi dükkanına getirdiği tuval ve paletiyle birbirinden güzel resimler yapmaya başladı. Yaptığı tablolarla dükkanının duvarlarını süsleyen Doylu, yaptığı resimleri almak isteyen müşterilerine satış yapmaya da başladı.

Resim yapmaya çocukluğundan itibaren meraklı olduğunu söyleyen Doylu, "Çocukluğumdan beri resim yapmama rağmen, bir eksiklik olduğunu hissediyordum. Resim sanatının bir püf noktasının olduğunu düşünerek, kursa gidip öğrenmek istedim. Bazıları 'Bu yaştan sonra kursa gidip ne yapacaksın? Bu yaştan sonra ressam olunur mu' gibi şeyler söyledi. Ben de temelimin olduğunu ve bu işi yapmak istediğimi söyleyerek eksikliklerimi gidermek amacıyla kursa gittim" diye konuştu.

Resim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu ve severek yaptığını dile getiren Doylu, "Allah ömür verdiği sürece resim yapmaya devam edeceğim. Yeter ki gözlerimde sorun çıkmasın. İnsanlar sağlığı yerinde olduğu müddetçe, yaşı kaç olursa olsun bir şeyler öğrenebilir ve yapabilir. Resim yapmak benim için bir terapi gibi. Bana göre emekli olduktan sonra kahve köşelerinde vakit geçirmek yerine, resim yapmak, doğada fotoğraf çekmek daha güzel" ifadelerini kullandı.