62’nci sanat yılında ilk klibini çekti

Türk halk müziğine eşsiz eserler kazandıran Adanalı bestekar Abdurrahman Yağdıran, 62’inci sanat yılında söz ve müziği kendisine ait “Beni Her Gün Taşıyanlar” isimli şarkısına video klip çekti. 85 yaşındaki Abdurrahman Yağdıran, ilk video klibinin DVD’sini kendisini bu çalışma için teşvik eden gençlik arkadaşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye hediye etti.

Bahçeli’nin teşvikiyle kamera karşısına geçti

‘Adana Yollarında Pamuklar Dallarında’ türküsüyle hafızalarda iz bırakan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda uzun yıllar eğitmenlik yapan 85 yaşındaki Abdurrahman Yağdıran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteği ve teşvikiyle “Beni Her Gün Taşıyanlar” isimli şarkısını yeniden aranje etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanı Mahmut Tülek’in yönetiminde stüdyo çalışmalarını tamamlayan Abdurrahman Yağdıran, klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Adana’nın tarihi mekanlarında çekilen klipte usta sanatçı, nostalji dolu eserini ortaya çıkardı.

Köstekli saat hediye etti

Abdurrahman Yağdıran, Ankara’ya gidip, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Beni Her Gün Taşıyanlar” şarkısının 3 dakika 41 saniyelik klibinin DVD’sini takdim etti. Usta sanatçıyı makamında misafir eden, Devlet Bahçeli, klibi izleyip, beğenisini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk müziğine ömrünü adayan hemşehrisine köstekli saat hediye ederek, uğurladı. Abdurrahman Yağdıran, “85 yaşımda, ömrümün en güzel günlerini yaşatan ve bu eserin yapımında desteğini esirgemeyen Devlet Bahçeli’ye sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.

Başkan Sözlü’ye şükran ziyareti

Abdurrahman Yağdıran, daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ziyaret ederek, aynı klibin DVD’sini armağan etti. Devlet Bahçeli’yle birlikte çekildiği fotoğraflarını klip kapağında yayınlatan Abdurrahman Yağdıran, Başkan Hüseyin Sözlü’ye de teşekkürlerini iletti.

Anılarını ve sanatını “Postacı” isimli kitapta derleyen Abdurrahman Yağdıran’a klip çalışmasında da tam destek veren Başkan Hüseyin Sözlü, bereketli topraklara sahip Çukurova’da üreten insanların kültüre ve sanata çok değerli eserler kazandırdığını vurgulayıp, bu mirasta Abdurrahman Yağdıran’ın nadide bir yeri olduğunu belirtti.

“Adana’yı Adana yapan değerlerimizden”

Başkan Sözlü, “Değerli büyüğümüz Abdurrahman Yağdıran, Adana’yı Adana yapan değerlerimizdendir. Kendisine hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Biz de Adanalı hemşehrilerimiz adına Adana’nın değerlerine saygımızı, hürmetimizi gösteriyoruz” diye konuştu.

Yönetmenliğini Mahmut Tülek’in, teknik yönetmenliğini Bülent Bapir’in, set amirliğini Yusuf Delikoca’nın yaptığı Beni Her Gün Taşıyanlar şarkısının klibi youtubeda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.