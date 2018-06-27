63 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

dönem mezunlarını Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle uğurladı. Törene 63 yaşında hukukçu olan Hikmet Topçuoğlu damgasını vurdu. Eşi ile mezuniyet törenine katılan Topçuoğlu, eğitim ve öğrenimin yaşı olmaz mesajını verdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi 7. dönem mezunlarını verdi. Dekan Prof. Dr. Fatih Bilgili yaptığı açılış konuşmasında, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle sayısını bin 200’lere çıkaran Çukurova Hukuk Fakültesinin, bölgenin en kaliteli eğitimini vermek için bütün öğretim kadrosuyla yoğun bir mesai içinde olduğunu söyledi. Fakültede eğitim öğretim gören toplam bin 12’ye varan lisans öğrencilerinden 108’ini mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Bilgili, 2007 yılında kurulan ve 7. Dönem mezunlarını veren Çukurova Hukuk Fakültesinin mezun sayısının ise 689’a ulaştığını söyledi.

Konuşmaların ardından sırasıyla dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaları takdim edildi. Fakülte üçüncüsü Bilge Kaan Güler ve ikincisi Pınar Ay’a diploma ve plaketini protokol üyeleri verirken, fakülte birincisi Sezer Akçam’a ise plaket ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel takdim etti.

63 yaşında olmasına rağmen eğitim ve öğretimden vazgeçmeyen Hikmet Topçuoğlu da diplomasını alan öğrenciler arasındaydı. Topçuoğlu, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak eşiyle birlikte katıldığı diploma töreninde en çok alkış alan öğrenciler arasında yer aldı. Öğrenciler diplomalarını bölüm öğretim elemanlarından alarak meslek andını okuyarak keplerini havaya fırlattı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatih Bilgili, Baro Başkanı Av. Veli Küçük, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.