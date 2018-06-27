7 aşamada tüp bebek tedavisi

Doç. Dr. Feza Burak, tüp bebek tedavisinin profesyonel bir ekibin uyumlu çalışması sonucu gerçekleştirilebilen bir süreç olduğunu söyledi.

Tüp Bebek Merkezi ÜYTE Klinik Sorumlusu, Medline Adana Hastanesi Doç. Dr. Feza Burak, başarıya ulaşmak için tüp bebek tedavisinin mutlaka jinekolog, androlog, embriyolog, hemşire ve yardımcı personelden oluşan multidisipliner bir ekip çalışmasıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Tüp bebek tedavisinin sabır ve istikrar gerektirdiğini, bunun yanı sıra uyumlu bir ekip çalışması olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Feza Burak, tedavi sürecinin 7 aşamasını şöyle sıraladı:

Hekimin çiftlerle görüşmesi

"İlk görüşme, infertilitenin yani toplumda bilinen ismi ile kısırlığın sebeplerinin anlatıldığı ve tanı için yapılacak testler konusunda hastaya bilgilerin verildiği tedavinin en önemli basamaklarından biri. Bu ilk muayenede erkeğin de mutlaka bulunması gerekiyor. Kliniğe gelirken, hastanın varsa o zamana kadar yapılmış olan tüm tetkiklerini, rahim filmini, önceden geçirilmiş operasyonlara ya da önceki infertilite tedavilerine ait raporlarını da beraberinde getirmesi lazım. Ayrıca, çiftlerde kalp hastalığı, diyabet, tiroid gibi farklı bir sorunun varlığı durumunda bunlarla ilgili rapor ve bilgilerin de doktora ulaştırılması çok önemli. İlk muayene için adetin belli bir gününde olma zorunluluğu ise yok. Ayrıntılı jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmasının ardından son 1 yıl içinde yapılmamışsa smear testi alınıyor, gerekli görülürse ek testler de istenebiliyor. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda genetik uzmanı, ürolog, embriyolog, psikolog, beslenme ve metabolizma uzmanı ile görüşmeler planlanarak hastanın genel durumu birlikte değerlendiriliyor. Burada hedef, öncelikle kısırlık nedenlerini ortaya koyarak hasta için uygun olan tedavi şeklini seçip uygun zamanda ve uygun teknikle tedavi uygulamak oluyor.

Stimülasyon tedavisi

Bunun için adetin ikinci ya da üçüncü günü gelinmesi gerekiyor. Ultrason ile tedavi öncesinde yumurtalıkların son durumu değerlendiriliyor. Hastanın durumuna göre o gün için hormon değerlerine de bakılabiliyor. Sonuçlara göre doktor, yumurtalıkların uyarılarak çok sayıda yumurta gelişimini sağlanması amacıyla bazı hormon ilaçları verebiliyor, hemşire tarafından da ilaçlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Yumurta toplama işlemi

Hormonal tedavi sonrası belirli bir büyüklüğe ulaşan yumurtalar anestezi altında kısa süreli bir cerrahi işlemle vajinal yoldan toplanıyor. Laboratuvar ortamına alınan yumurtalar mikroenjeksiyon işlemi için hazırlanıyor.

Tüp bebek ya da mikroenjeksiyon

Laboratuvarda mikroskop altında değerlendirilen ve uygun olan yumurtalar, seçilmiş spermler ile dölleniyor. Sonrasında embriyo, gelişimi için gözlem altına alınıyor.

Embriyo transferi

Tedavinin en kısa fakat en önemli aşamasını oluşturuyor. Genellikle ağrı ve acı hissedilmeyen bu işlemde çok nadir durumlarda anestezi kullanılıyor. Sayısına ve gelişimine, yaşa, geçmiş deneme sayılarına ve diğer pek çok veriye göre yumurta toplama (OPU) sonrası 2-6. günler arasında belirli bir olgunluğa erişmiş olan embriyo, özel kataterler yardımı ile rahim içerisine yerleştiriliyor.

Transfer sonrası ilaç tedavisi

Transfer sonrası embriyonun rahim içinde tutunmasını desteklemek için ilaç tedavisi uygulanıyor.

Gebelik testi

Transfer yapıldıktan sonra, taze sikluslarda (adet döngüsü) 12. gün, dondurulmuş sikluslara ise 15. gün Beta HCG ile gebelik testi yapılarak gebelik gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılıyor."