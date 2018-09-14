7 bin çocuğa ücretsiz futbol eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizesinde Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde açılan kurslara dahil olan çocuklar, 3 aylık eğitimin ardından mezun oldu. Düzenlenen törende Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, ücretsiz futbol kursu gören çocukların heyecanını ve sevincini paylaştı.

Forma, şart ve tozluk ihtiyaçlarının Adana Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz dağıtıldığı futbol yaz okulunun kapanış töreninde velilere ve kursiyerlere hitap eden Başkan Vekili Ramazan Akyürek, geleceğin teminatı olan çocuklara sporu sevdirmek, yeni neslin yaşama sevincini arttırmak, özgüvenlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda yaz futbol okullarının yanı sıra yüzme, tiyatro, bağlama, klarnet, kemal, gitar, şan, ney, satranç, piyano, resim, diksiyon, İngilizce ve Türk halk oyunları kursları düzenlediklerini anımsatan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.