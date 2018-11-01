7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Adana'da Dokuma 7. Kumaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahipleri buldu. Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcılarımızın yurt dışında, dünyanın en iyi tasarım okullarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 143 tasarımcımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Tasarım yarışmasında 1'inci olan tasarımcı ‘Düzlem' adlı tasarımıyla, Berna Süslü oldu. 2'nci ise ‘New Butterfly' temasıyla Şansım Televi Boğa olurken, 3'üncü yarışmacı ‘Muture COre' temasıyla Gizem Nur Bağ oldu.

“Türk tasarımcılarının dünya tasarım gündeminde belirleyici olmasını istiyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkmak için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek ürünlere ve ülkenin ihracatını bu yönde arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Tasarım kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması yönünde firmalarımıza destekler sağlıyoruz. Kaliteli tasarım yolunda tasarımcılarımıza bu ve benzeri yarışmalarla hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcılarımızın yurt dışında, dünyanın en iyi tasarım okullarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 143 tasarımcımızı destekledik. Farklı sektörlerdeki firmalarımıza da tasarım ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi için 75 tanesi tekstil hammaddeleri sektöründe olmak üzere tekstil, hazır giyim, deri ayakkabı, halı sektöründen toplam 397 adet tasarım ve üretim projesine de ayrıca destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk tasarımcılarının yakın gelecekte dünya tasarım gündeminde belirleyici rol almasını istediklerini belirten Bakan Pekcan, “Yarışmamızda derece alan öğrencilerimizin yurtdışı eğitim ve yaşam giderlerini destekledik. Tasarım kültürümüzün gelişmesi ve yaygınlaşması adına sağladığımız desteklerle, Türk tasarımcılarımızın moda üretimi konusunda uluslararası moda platformlarında kendilerinden söz ettirmektedirler” dedi.

“Dokuduğumuz kumaşlar duygu içermektedir”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, Adana'nın üretmeye, çalışmaya, kalbini ve ruhunu vatan uğrunda feda etmeye devam ettiğini belirterek, “Bu anlamlı gecemizi pamuğun beşiği olan Milli Mensucat Fabrikası'nda yapmaya karar verdik. Biz daha çok ihracat yapmak ve istihdam sağlamak istiyoruz. Dokuduğumuz kumaşlar duygu içermektedir. Biz de bu yolda kumaşlarımıza ayrı bir renk, duygu, coşku katmaları için genç tasarımcılarımızı destekliyor ve birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışma kapsamında 13 günde 20 Üniversite'nin gezildiğini ve binden fazla öğrenciye ulaşıldığını kaydeden Kıvanç, “Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'na 16 farklı üniversiteden, 74 başvuru alındı. Bu başvurulardan seçici kurul, 10 finalist belirledi. Bu yıl da yarışmada birinci olacak tasarımcıya yurtdışında eğitim imkanıyla birlikte 15 bin lira ödül verilecek. 2'nci olan öğrencimize 12 bin lira, 3'üncü olan öğrencimize ise 9 bin lira para ödülü verilecek” diye konuştu.

Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, konuşmaların ardından finalist tasarımcıların kumaş tasarımlarını sergiledikleri dans gösterileriyle sürdü. Tasarımları danslarıyla tanıtan dansçıların gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. 16 farklı üniversiteden 74 başvurunun alındığı ve seçici kurul tarafından belirlenen 10 finalistin tasarım çalışmalarını, tekstil sektörü ve ünlü modacılardan oluşan jüri üyeleri değerlendirdi.

Tasarımların sunulmasının ardından yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen firmaların temsilcilerine TİM Başkanı İsmail Gülle ile ADASO Başkanı Zeki Kıvanç tarafından kumaşların yer aldığı plaketler takdim edildi. Önceki yarışmada dereceye girerek İtalya'da eğitim gören tasarımcılar Arif Kara ve Şenay Arslan'a da Gülle ve Kıvanç tarafından plaketleri verildi.

Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sektör temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.