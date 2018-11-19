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7. kattan düşerek ölen Buse'nin unuttuğu anahtar paspasın altından çıktı

Adana’da evinin anahtarının unutan genç kız apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7’inci kattan aşağı düşüp hayatını kaybetti.

Adana'da evinin anahtarının unutan genç kız apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7'inci kattan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Evin anahtarı ise paspasın altından çıktı.


Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Buse Kurt (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Anahtarını unuttuğunu fark eden genç kız, kredi kartı ile kapıyı açmak için bir süre uğraştı ancak açamadı. Daha sonra genç kız apartman boşluğundan evinin balkonuna geçmek istedi. Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kız, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirerek 7'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.


Apartmanın 7'nci katındaki dairede inceleme yapan polisler, kapının önündeki paspasın altında bir anahtar buldu. Anahtarın genç kızın evine ait olmasının öğrenilmesiyle erkek arkadaşı Oğuz G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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