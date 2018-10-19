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7 kişiyi vurdu 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı

Adana’da bir kahvehaneyi birden fazla kişi ile basıp silahla 7 kişiyi yaralamaktan 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlü polis tarafından yakalandı.

Adana'da bir kahvehaneyi birden fazla kişi ile basıp silahla 7 kişiyi yaralamaktan 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlü polis tarafından yakalandı.


Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, birden fazla kişiyle kahvehaneyi basıp silahla 7 kişiyi yaraladığı öne sürülen Serdal A., yakalanıp yargılandı. Mahkeme devam ederken sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak yargılama sonucunda mahkeme 7 kişiyi yaraladığı için hepsinden ayrı ayrı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlamasından Aycan'a 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aycan, tutuksuz yargılandığı için cezaevinde olmadığından aranması çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Seyhan ilçesinde bir evde saklandığını saptadı. Yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.


Serdal A., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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