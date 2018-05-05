7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı

Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi tarafından karnavala destek verenlere özel bir teşekkür yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Gelecek yıl yedincisi düzenlenecek karnavalın bu yılki eksik ve geri dönüşleri, gelecek yıl için gelişimi noktasında görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı yemekte konuşan Sözlü, karnavalın daha geniş kitlelere yayılması ve kentin her sokağında kendini hissettirmesi gerektiğine inandığını belirtti. Sözlü, Adana’nın, Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalı ile kabuğunu kırdığını, kente yönelik olumsuz bakışları terse çevirdiğini aktarırken, narenciyesiyle meşhur Kozan ve Ceyhan ilçelerine de karnaval coşkusunun dalga dalga yayılması gerektiğini, 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Kozan ve Ceyhan’ın da konserlerle karnavala kazandırılacağını ifade etti.