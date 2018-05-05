Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 13:01

7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın daha geniş kitlelere yayılması ve kentin her sokağında kendini hissettirmesi gerektiğini söyledi.

7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı

05 Mayıs 2018 13:01


Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi tarafından karnavala destek verenlere özel bir teşekkür yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Gelecek yıl yedincisi düzenlenecek karnavalın bu yılki eksik ve geri dönüşleri, gelecek yıl için gelişimi noktasında görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı yemekte konuşan Sözlü, karnavalın daha geniş kitlelere yayılması ve kentin her sokağında kendini hissettirmesi gerektiğine inandığını belirtti. Sözlü, Adana’nın, Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalı ile kabuğunu kırdığını, kente yönelik olumsuz bakışları terse çevirdiğini aktarırken, narenciyesiyle meşhur Kozan ve Ceyhan ilçelerine de karnaval coşkusunun dalga dalga yayılması gerektiğini, 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Kozan ve Ceyhan’ın da konserlerle karnavala kazandırılacağını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç