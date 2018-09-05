71 yıl hapis cezasıyla aranıyordu kapıcılık yaparken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 5 ayrı yağma olayından aranan İrfan Tanış’ı (57) yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma sonucunda hükümlünün Adana’nın en lüks mahallelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi’nde bir apartmanda kapıcılık yaptığını saptadı. Polis aradıkları şahsın kapıcılık yapan şahıs olduğunu belirleyince operasyon başlatarak İrfan Tanış’ı yakaladı.

Emniyete getirilen firari polise "Beni nasıl buldunuz" diyerek tepki gösterdi.

İrfan Tanış, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.