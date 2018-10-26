İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

73 yaşında kanseri yendi

Adana’da yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki kadın, gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.

Adana'da yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki kadın, gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Yapılan operasyonla gırtlağının bir kısmı alınan hasta, azmiyle kanseri yendi.


Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetiyle Adana Ortadoğu Hastanesine başvuran 73 yaşındaki kadın hastanın, gırtlak girişinde kitle saptandı ve biyopsi sonucu kanser tanısı kondu. Yapılan operasyonla gırtlağı kısmi olarak alınan hasta, erken teşhisin de yardımıyla kanseri yendi.


Patoloji sonrasında hastaya radyoterapi verildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Soner Kadıköylü, “Bu tür ameliyatlardan sonra hastalarda yutma zorluğu, akciğere yediklerinin kaçması durumu yaşanabilir ama Elif hanım bu durumu azmiyle yendi. Şuan 3 aylık takipler planladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk” dedi.



Kanser tedavisinde erken teşhisin önemi


Genetik yatkınlıkla birlikte, sigara ve hava kirliliğinin de gırtlak kanserine zemin hazırladığının altını çizen Op. Dr. Kadıköylü, gırtlak kanserinin, genellikle ses tellerine yakın bölgelerde oluştuğunu, bu nedenle kanserin ilk belirtileri sesin değişimiyle alakalı olduğunu söyledi.


Kanser tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Op. Dr. Kadıköylü, akciğer, meme ve sindirim yolu kanserlerinden sonra gırtlak kanserinin en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, “ Hastalar, yutma, boğazda takılma hissi, solunum sıkıntıları, boyunda kitleler, boyun ağrıları gibi şikayetleri ciddiye alıp mutlaka doktorlarına başvurmalılar. Hastalar, endoskopik muayenede titizlikle incelenmeli, gerektiğinde de şüpheli bir durumda biyopsi alınmalıdır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.