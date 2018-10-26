73 yaşında kanseri yendi

Adana'da yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki kadın, gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Yapılan operasyonla gırtlağının bir kısmı alınan hasta, azmiyle kanseri yendi.

Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetiyle Adana Ortadoğu Hastanesine başvuran 73 yaşındaki kadın hastanın, gırtlak girişinde kitle saptandı ve biyopsi sonucu kanser tanısı kondu. Yapılan operasyonla gırtlağı kısmi olarak alınan hasta, erken teşhisin de yardımıyla kanseri yendi.

Patoloji sonrasında hastaya radyoterapi verildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Soner Kadıköylü, “Bu tür ameliyatlardan sonra hastalarda yutma zorluğu, akciğere yediklerinin kaçması durumu yaşanabilir ama Elif hanım bu durumu azmiyle yendi. Şuan 3 aylık takipler planladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk” dedi.

Kanser tedavisinde erken teşhisin önemi

Genetik yatkınlıkla birlikte, sigara ve hava kirliliğinin de gırtlak kanserine zemin hazırladığının altını çizen Op. Dr. Kadıköylü, gırtlak kanserinin, genellikle ses tellerine yakın bölgelerde oluştuğunu, bu nedenle kanserin ilk belirtileri sesin değişimiyle alakalı olduğunu söyledi.

Kanser tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Op. Dr. Kadıköylü, akciğer, meme ve sindirim yolu kanserlerinden sonra gırtlak kanserinin en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, “ Hastalar, yutma, boğazda takılma hissi, solunum sıkıntıları, boyunda kitleler, boyun ağrıları gibi şikayetleri ciddiye alıp mutlaka doktorlarına başvurmalılar. Hastalar, endoskopik muayenede titizlikle incelenmeli, gerektiğinde de şüpheli bir durumda biyopsi alınmalıdır” diye konuştu.