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75. Yıl Sanat Galerisi'nde “kısa film” coşkusu

25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.


75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı. Törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 25. Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, yarışmaların jüri üyeleri, sinemacılar, öğrenciler, aileleri, akademisyenler ve Adanalılar katıldı.


Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi.



Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:


Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik


Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned Backwards / Yönetmen: Leonardo Martinelli


Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy


Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara


Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi




Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:


Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli


Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak


Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç



Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması


28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:


En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi


En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi


En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi


En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi


Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi


Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

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