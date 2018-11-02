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8 milyon liralık tesis ocak ayında açılacak

Seyhan Belediyesi tarafından Demetevler Mahallesi’nde yapılmakta olan ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eski Başkanı Ali Gülleri’nin ismin verildiği çok amaçlı spor kompleksinin inşaatı 2019 yılının Ocak ayında tamamlanarak açılışı yapılacak.

Seyhan Belediyesi tarafından Demetevler Mahallesi'nde yapılmakta olan ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eski Başkanı Ali Gülleri'nin ismin verildiği çok amaçlı spor kompleksinin inşaatı 2019 yılının Ocak ayında tamamlanarak açılışı yapılacak.


Toplamda 6 bin 730 metrekare alanda yapılan Demetevler Ali Gülleri Çok Amaçlı Spor Tesisi inşaatı 2019 yılının ilk ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. 8 milyon liraya mal olacak tesiste 12 farklı branşta spor yapılabileceği gibi içerisinde birde spor salonu bulunuyor.


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu tesisleri önemsediklerini belirterek, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için spor yapmaları şart. Ancak Adana'da spor yapacak alanlar oldukça az. Olanlarda belli yerlerde Biz göreve geldikten sonra “Çok Amaçlı Spor Tesisleri” açmaya başladık. Bunları da insanların ulaşabileceği yerlere yani mahallerin ortasına yaptık. Şimdi insanlarımız spor yapabileceklere alanlara daha çabuk ulaşıyor. Demetevler Mahallesi'ndeki spor kompleksinin inşaatını da Ocak ayında tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

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