800 uyuşturucu hapla yakalanan Suriyeli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli bir kişinin uyuşturucu sattığı ve vatandaşların bu nedenle onunla kavga ettiği ihbarını alınca Seyhan ilçesi Haneden Mahallesi’ndeki olay yerine gitti. Mahmut M. (32) isimli Suriyelinin evine baskın yapan polis, “Coco” isimli dedektör köpekle arama yaptı. Köpek çekmecelere tepki verince polis burada yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el konulurken, Mahmut M. gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlı hapları satmadığını, içtiğini ileri sürdü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.