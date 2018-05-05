88’de kaleci geçti, 2 gol yedi

haftasında Adanaspor-Eskişehirspor maçında bitime 2 dakika kalan oyun giren 18 yaşındaki kaleci Enes Soylu, eline top değmeden kalesinde 2 gol gördü. Karşılaşmanın 88. dakikasında Adanaspor’da Hayrullah Mert Akyüzün’ün yerine oyuna giren Enes Soylu kalesinde art arda 2 gol yemesinin ardından karşılaşma 3-0 sona erdi.

Orta hakem Mert Güzenge’nin bitiş düdüğüyle birlikte de Adanasporlu futbolculardan Ahmet Bahçıvan ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Enes Soylu’nun yanına giderek teselli etti. Daha sonrasında ise Adanaspor tribünleri genç kaleciye destekleyici tezahüratta bulundular.

Teknik Direktör Eyüp Arın, maçtan sonra yaptığı açıklamada, genç kalecinin bir şanssızlık yaşadığını, olumsuz bir kanaat ölçüsü olamayacağını, kendisini geliştirdiği takdirde Adanaspor için gelecekte önemli bir oyuncu olacağını söyledi.