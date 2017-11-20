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20 Kasım 2017 12:14

90 kilo esrarla yakalandı, "9 çocuğum var doyuramıyorum" dedi

Adana’da 90 kilo esrar ile yakalanan zanlının polise verdiği ifadesinde 2 evli ve 9 çocuğunun olduğunu belirterek, "Çocuklarımı doyuramıyorum bu nedenle esrar satmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

90 kilo esrarla yakalandı,

20 Kasım 2017 12:14


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis hassas burunlu narkotik köpeğini getirerek minibüste arama başlattı. Yapılan aramalarda minibüste karton kutular içinde 90 kilo esrar bulundu. Minibüsün sürücüsü S.Ç. (36) gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde iki evli ve 9 çocuğu bulunduğunu, sürücülük yaparak çocuklarını doyuramadığı için esrar satmaya karar verdiğini, esrarı Diyarbakır’dan aldığını söylediği öğrenildi.


S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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