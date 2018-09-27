980 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Adana İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut Eraslan yaptığı açıklamada, kurum olarak eğitimi de önemsediklerini belirterek, “Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken yetim çocuklarımız için her yıl olduğu gibi bu yıl içinde destek oluyoruz.

İçerisinde okul çantası, defter, kalem, silgi, kalem tıraş, kalem kutusu, boya çeşitleri, cetvel seti, beslenme çantası ile birlikte LYS hazırlık yaprak testleri ve çeşitli kitaplarında olduğu kırtasiye setleri yetim öksüz ihtiyaç sahibi ana sınıfından lise 12. sınıfa kadar 980 öğrencimize hediye ettik” dedi.

Eraslan, bağışçıların desteğiyle kırtasiye yardımlarının ay sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.