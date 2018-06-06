AB Bakanı Çelik Adanalı şehidin taziye evini ziyaret etti

Bakan Çelik, Adana’nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3097 sokakta bulunan şehidin baba evini ziyaret etti. Bakan Çelik, “Bu aziz canlarını feda eden çocukların kahramanlıkları olmasa, bizler burada rahatça oruçlarımızı tutabiliriz ne de iftar açabiliriz, nede sahur yapabiliriz. Etrafımızdaki terör örgütleri bize kendi ülkemizde soluduğumu havayı yediğimi ekmeği içtiğimi suyu haram kılmak istiyor. Ama bunların hepsi millete sonuna kadar helaldir. Bu çocukların kahramanlıkları fedakarlıkları sayesinde, ülkemize göz diken ülkemize saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar ve haram edeceğiz. Eğer bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke bu millet için feda etmemiş olsalardı o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun, Adana’da, Ankara’da, İstanbul’da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu bir şekilde yaşıyoruz. Özgür bir şekilde yaşıyoruz. Onlar biricik canlarını feda ederken, bize şunu söylediler, kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimseye de verecek toprağımız yok. Bu vatanın tapusu milletimize aittir. Her şehidimizin şehadeti bu tapuya atılmış imzadır” dedi.