Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 23:40

AB Bakanı Çelik Adanalı şehidin taziye evini ziyaret etti

AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin güdümlü füze atması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç’un Adana’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AB Bakanı Çelik Adanalı şehidin taziye evini ziyaret etti

06 Haziran 2018 23:40


Bakan Çelik, Adana’nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3097 sokakta bulunan şehidin baba evini ziyaret etti. Bakan Çelik, “Bu aziz canlarını feda eden çocukların kahramanlıkları olmasa, bizler burada rahatça oruçlarımızı tutabiliriz ne de iftar açabiliriz, nede sahur yapabiliriz. Etrafımızdaki terör örgütleri bize kendi ülkemizde soluduğumu havayı yediğimi ekmeği içtiğimi suyu haram kılmak istiyor. Ama bunların hepsi millete sonuna kadar helaldir. Bu çocukların kahramanlıkları fedakarlıkları sayesinde, ülkemize göz diken ülkemize saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar ve haram edeceğiz. Eğer bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke bu millet için feda etmemiş olsalardı o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun, Adana’da, Ankara’da, İstanbul’da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu bir şekilde yaşıyoruz. Özgür bir şekilde yaşıyoruz. Onlar biricik canlarını feda ederken, bize şunu söylediler, kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimseye de verecek toprağımız yok. Bu vatanın tapusu milletimize aittir. Her şehidimizin şehadeti bu tapuya atılmış imzadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç