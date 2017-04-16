Bazı siyasilerin bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Evet veren kardeşlerimiz, hayır veren kardeşlerimiz bundan sonrada kol kola yürüyeceğiz. Hep beraber Türkiye olacağız” dedi.

Bakan Çelik, halk oylamasından çıkan yüzde 51,33’lük ‘evet’ oyunun ardından AK Parti Adana İl Başkanlığındaki kutlamalara katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında parti binası önünde ki kutlamalara katılan Bakan Çelik, burada açıklamalarda bulundu.

“Hep beraber daha çok koşacağız”

‘Evet’ kararının Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Çelik, “Bu büyük başarı bütün Türkiyemize hayırlı olsun. Bugün Türk Bayrağı ile kutlama yapıyoruz. Çünkü, bugün hiçbir kaybeden vatandaşımız yoktur. Sandıkta hangi tercihte bulunursa bulunsun, milletimiz kazanmıştır. Bu, Türkiye için büyük bir zaferdir. Büyük bir dönüşümdür. Hep beraber, burada bulunan kardeşlerimiz, burada bulunmayan kardeşlerimiz, 45 gün boyunca sahada koşturdunuz. Türkiye’nin büyük kazanımına imza attınız. Evet diyen kardeşlerimiz, başka bir tercihte bulunan vatandaşlarımız hep birlikte kazandık. Türkiye kazandı. Bu, sizin sahip olduğunuz coşku sizin Türkiye’nin büyümesine attığınız imza, gelecek nesillerin Türkiye’nin geleceği için büyük bir bayram olarak kutlanması gereken imzadır. Türkiye’de hantallaşmış, Türkiye’yi taşıyamayan, milletimizi taşımayan, Türkiye’nin gelecek özlemlerine cevap veremeyen bu büyük değişim bugün sizlerin oylarıyla gerçekleşmiştir. Bugünden sonra, Türkiye’de daha büyük işlere imza atmak için, hep beraber daha çok koşacağız. Bazı siyasilerin bütün bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Şunu unutmayalım. Evet veren kardeşlerimiz, hayır veren kardeşlerimiz bundan sonrada kol kola yürüyeceğiz. Hep beraber Türkiye olacağız” dedi.

“Bu başarı sizin başarınızdır”

Adana’nın büyük bir olgunlukla referandum sürecini atlattığını ifade eden Bakan Çelik, “Kimse zarar görmeden herkes vatandaşlarımızla görüşlerini paylaştı. Kardeşlik içerisinde çok büyük bir kampanya yaptık. Siyasette başarıya doyulmaz. Arzu ederdik ki Adana’dan daha yüksek rakamlar çıksın. Ama hepinizin çok çalıştığını ve bütün bu süreçte her gün Adana’nın çıtasını biraz daha yükselttiğini gördük. Bu başarı sizin başarınızdır” diye konuştu.

“Gözün aydın Türkiye”

Bakan Çelik, “Türkiye’de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye, hepimizin ortak devletidir. Bütün Türkiye’de güçlü iradeyle ortaya çıkan evet oyları bütün vatandaşlarımızın hayatının güzel olmasına imkan verecektir. Bu büyük coşkunuzu kutluyorum. Gözün aydın Türkiye” ifadelerini kullandı.