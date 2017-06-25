AB Bakanı Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izinden gidiyor

Bakan Çelik, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk’ün yerine belediye meclis üyeleri tarafından yeni belediye başkanı seçilen Ali Alper Boydak’ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Bakan Çelik, burada belediyeye gelen vatandaşlarla da tek tek tokalaşıp bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşmaya binlerce partilinin katılmasıyla yoğunluk yaşandı.

Bakan Çelik, kendisiyle bayramlaşan iki partilinin cebindeki sigara paketlerine el koyup yere atarak sigarayı bırakma sözü aldı. Partililer de Bakan Çelik’e sigarayı bırakacaklarını dair söz verdi.

Bakan Çelik, belediyedeki bayramlaşmanın ardından park ve bahçelere giderek vatandaşların da bayramını kutladı. Bakan Çelik’e Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç ve Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak da eşlik etti.