Bu dönem içerisinde birçok terör örgütü ülkemize karşı saldırı gerçekleştirdi. Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda bizim kardeşliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Adana’nın simgesi olarak kabul edilen ve dünyanın en eski köprülerinden biri olan Taşköprü’de AB Bakanı Ömer Çelik’in katılımı Yüreğir Belediyesi’nin de katkıları ile iftar yemeği verdi. Seyhan Nehri üzerende kurulan ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tarihi köprü üzerinde verilen 3 bin kişilik iftara, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından yapılan dualarla oruçlar açıldı.

“Pek çok kardeşimizi şehit verdik”

İftar sonrası konuşan Bakan Çelik, iftar programına katılan vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutladı. 2016 yılındaki Ramazan ayından sonra Türkiye’nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini atlattığını belirten Çelik, “Geçen Ramazan’dan sonra çok acı bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı ülkemiz. Fetullahçı Terör Örgütü, üniforma giymiş katilleriyle milletimizin üzerine tankla, tüfekle savaş uçaklarıyla geldi. Pek çok kardeşimizi şehit verdik. Pek çok kaybımız oldu. Bu dönem içerisinde birçok terör örgütü ülkemize karşı saldırı gerçekleştirdi ve vatan savunmasında Türkiye’nin huzurunu, dirliğini sağlarken pek çok güvenlik görevlimizi şehit verdik. Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda bizim kardeşliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ömer Çelik’in konuştuğu sırada ise bir vatandaş baygınlık geçirdi. Bakan Çelik, sağlık ekipleri vatandaşa müdahale ederken yaklaşık 7 dakika kürsüde konuşmadan bekledi. Vatandaş ambulansa kaldırılınca AB Bakanı Çelik ise konuşmasını, "Hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Seneye de buluşmayı Allah nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sonlandırdı.

İftar programından sonra Bakan Çelik, Kilis’in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan 25 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar’ın adına Sarıçam ilçesinde yaptırılan Şehit Burak Uçar Camii’nin açılışını yapmaya gitti.