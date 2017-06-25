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25 Haziran 2017 08:53

AB Bakanı Ömer Çelik bayram namazını Adana’da kıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bayram namazını Adana’da Sabancı Merkez Cami’de kıldı.

AB Bakanı Ömer Çelik bayram namazını Adana’da kıldı

25 Haziran 2017 08:53

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Çelik, "Zor dönemlerden geçiyoruz ama birliğimiz beraberliğimiz bu tüm zorlukları aşmamız için yeterli. Tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.


Saat 06.00’da Seyhan Nehri’nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Cami’ye yoğun güvenlik önlemleri altında gelen Bakan Çelik, namaz sonrası vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. AB Bakanı Ömer Çelik, camiden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak şunları kaydetti:


"Tüm Adanalıların bayramını kutluyoruz. Allah’a şükürler olsun bu bayrama da huzur ve kardeşlik içerisinde kavuşmak nasip oldu. Adanamız’da bugün huzur, güvenlik ve kardeşlik içerisinde bu bayramı kutlamayı nasip eden Allah’a şükrediyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Birliğimiz beraberliğimiz bu tüm zorlukları aşmamız için yeterli. Mübarek Ramazan ayından sonra, bayramımız büyük bir sevinç. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Bizim bu topraklarda güven içerisinde yaşamamızı sağlayan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimizin anne ve babalarının bayramını kutluyoruz. Gazilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara eriştirsin."


AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’e namaz sırasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Çelik, saat 13.00’de Ceyhan Belediyesi bayramlaşma programına katılacak.




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