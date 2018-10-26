ABCO ailesi şenlikte buluştu

Adana'da 1. Geleneksel ABCO Şenliği'nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Bekri Sütcü, “Başarı ekip işidir, biz çalışanlarımızla güçlüyüz” dedi.

Türkiye' nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. çalışanları ve aileleri, Geleneksel ABCO Şenliğinde bir araya geldi. ABCO Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, her yaş grubunun gönüllerince eğlendiği şenlikte, “Başarı ekip işidir, biz çalışanlarımızla güçlüyüz” diyerek, firmalarının bugünlere gelmesini sağlayan tüm emektarlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin en parlak 100 şirketi arasında, İSO'nun Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 375'inci sırada bulunan ve 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaklaşık 3000 kişinin katıldığı ABCO Şenliği'nin açılış konuşmasında, çalışanlarına verdikleri değerden söz ederek, “Biz çalışanlarımız ve aileleriyle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu birliktelikler bize ayrı bir güç ve mutluluk veriyor. Bunun yanında aileler de eminim yeni dostluklar kuracaktır. Bu açıdan bu tür birliktelikleri önemsiyoruz. Gün boyu burada hep birlikte yemekler yiyip, eğlenin, moral depolayın” ifadelerini kullandı.

Abdioğulları A.Ş'nin çalışanları, açılış konuşmasından sonra düzenlenen muhteşem organizasyonda gönüllerince eğlendiler. Alanda kurulan dev boyuttaki şişme oyun gruplarında çocuklar zıpladı, oynadı, eğlendi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen sadece çocuklar olmadı. Her yaş grubundan herkesin katılabildiği oyunlar ve yarışmalar ise heyecanı doruk noktaya ulaştırdı.

Yarışmalarda, yarışmacılar hünerlerini sergilerken, izleyenler de yaptıkları tezahüratlarla onlara moral verdi. Çuval giyme, halat çekme, süpürge ile mini futbol, örgü örme, yemek yeme yarışması gibi birçok etkinliğin yapıldığı şenlikte, dereceye giren herkese çeşitli hediyeler verildi.