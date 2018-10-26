Abdioğulları ailesi şenlikte buluştu

Türkiye' nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş çalışanları ve aileleri, Geleneksel ABCO Şenliğinde bir araya geldi.

İhracatın devler liginde, Türkiye'nin en parlak 100 şirketi arasında, İSO'nun Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 375'inci sırada bulunan ve 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaklaşık 3000 kişinin katıldığı ABCO Şenliği'nin açılış konuşmasında, çalışanlarına verdikleri değerden söz ederek “Biz çalışanlarımız ve aileleriyle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu birliktelikler bize ayrı bir güç ve mutluluk veriyor. Biz çalışanlarımızla güçlüyüz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, çalışanları ve ailelerinin etkinlik sayesinde daha fazla kaynaşma fırsatı bulduklarını belirterek, “Bunun yanında aileler de eminim yeni dostluklar kuracaktır. Bu açıdan bu tür birliktelikleri önemsiyoruz. Gün boyu burada hep birlikte yemekler yiyip, eğlenin, moral depolayın. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böylesine geniş katılımdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Abdioğulları A.Ş'nin çalışanları, açılış konuşmasından sonra düzenlenen organizasyonda gönüllerince eğlendiler. Alanda kurulan dev boyuttaki şişme oyun gruplarında çocuklar zıpladı, oynadı, eğlendi. Maskot karakterler ve palyaçolar da onların neşesine neşe kattı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen sadece çocuklar olmadı. Her yaş grubundan herkesin katılabildiği oyunlar ve yarışmalar ise heyecanı doruk noktaya ulaştırdı. Yarışmalarda, yarışmacılar hünerlerini sergilerken, izleyenler de yaptıkları tezahüratlarla onlara moral verdiler. Yarışmacıların bu eğlenceli anlarını aileleri de cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdiler. Şenlikte, bahçeye kurulan mangallarda pişirilen kebaplar, konuklara ikram edildi.

Çuval giyme, halat çekme, süpürge ile mini futbol, örgü örme, yemek yeme yarışması gibi birçok etkinliğin yapıldığı şenlikte, çocuk büyük dereceye giren herkese çeşitli hediyeler verildi.

Dinamik ve güçlü kurumsal yapısıyla sektörüne ve ülkesine hizmet eden Abdioğulları A.Ş çalışanları, gün boyu devam eden etkinlikte sıcak Sonbahar havasının son günlerinin tadını çıkardılar.