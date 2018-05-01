Abdioğulları, çalışanlarını Resim Yarışması etkinliğinde buluşturdu

Ş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çalışanlarının çocuklarına yönelik bu yıl 2.’sini düzenlediği ödüllü resim yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Kurulduğu 1963’ten bugüne 4 kıtadan 35 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’nin ‘en parlak’ 100 şirketi arasında yer alan Abdioğulları, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği “23 Nisan, Hayvan Sevgisi, Enerji Kaynaklarımız” başlıklı yarışmaya firma çalışanlarının çocukları, iki ayrı yaş grubundan toplam 70 eserle katıldı.

Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonunda; 6-9 yaş grubunda Muhammed Emin Özbay birinci, Eymen Yiğit Eser ikinci, Elif Çağlar üçüncü oldu. 10-13 yaş grubunda Yiğit Taha Ateş birinci, Eylül Ezgi Menekşe ikinci, İbrahim Ethem Karataş ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

AbdioğullarıPlastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. tarafından Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan törende resim yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programda, yarışma birincilerine bin 500 TL, ikincilerine bin TL, üçüncülerine 500 TL’lik hediye çeki takdim edildi. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sergilediği “Sihirli Kutu” oyununu anne ve babalarıyla birlikte izleyen çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

AbdioğullarıPlastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Yöneticisi Işık Gül, firmadaki bin 200 çalışanın çocuklarına yönelik düzenledikleri etkinlik ile aileler arasındaki dayanışma ve kaynaşma duygusunu pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. İşletmede yıl içerisinde personelin katıldığı futbol, piknik, barbekü gibi birçok aktivite gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gül, “Fakat çalışanlarımızın çocuklarının iştirak ettiği bir faaliyet yoktu. Özellikle çocuklarımızın da yer aldığı bir organizasyon hazırlamak istedik. Yavrularımızın bir sanatla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla resim yarışmasını tertipledik. Ödül töreni için salonu dolduran ailelerimiz ve çocukları kaynaştı. Çocuklar ayrıca çok önemli bir sanat dalı olan tiyatro oyununu izleyerek mutlu oldular” dedi.