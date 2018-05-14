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14 Mayıs 2018 23:44

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması Adana’da protesto edildi

Adana’da Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etti.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması Adana’da protesto edildi

14 Mayıs 2018 23:44


ABD Konsolosluğu önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, ‘Kahrolsun İsrail sloganları’ atarak ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etti. Okunan duaların ardından basın açıklaması yapan MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, 60 yıldır Filistin topraklarının siyonist İsrail devleti tarafından işgal edildiğini belirterek, "Birkaç gündür protestolarımız devam ediyor. Bugün şuanda Kudüs’te, Gazze’de siyonist İsrail devleti bomba yağdırıyor. Yaptığı saldırılarla 60’a yakın Müslüman kardeşimizi katletti, 2 bin kişiyi de yaraladı. Tepkimizi göstermek adına ise bugün burada ABD Konsolosluğu önünde toplandık” ifadelerini kullandı.


Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı.




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