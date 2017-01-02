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02 Ocak 2017 16:17

Abdulkadir dede çipli kimlik almaya geldi

Abdulkadir dede çipli kimlik almaya geldi

02 Ocak 2017 16:17

Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, yeni çipli kimlik kart almak için nüfus müdürlüğüne başvurdu. 77 yaşındaki Abdulkadir dede de ilçe nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı için başvurdu.
Yeni kimlik kartı başvurusuna yılın ilk mesai gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 77 yaşındaki Abdulkadir Topaldemir de ilçe nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı için başvurdu.
Nüfus müdürlüğü yetkilileri yeni çipli kimlik kartına sahip olmak isteyen vatandaşların eski nüfus cüzdanı ve bir adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini söyledi.
Öte yandan, nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaşların posta yoluyla 10 gün içerisinde yeni kimlik kartlarına kavuşacakları öğrenildi.



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