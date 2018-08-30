Abdulkadir Kaçar’dan yeni bir kitap: "Bilgelik Yolu"

Kaçar, Bilgelik Yolu adlı kitabı hakkında yaptığı açıklamada, kendisinden önce dünya gezegeninde çeşitli ülkelerde, çeşitli çağlarda yaşamış, ölümsüz düşüncelerle evrensel boyutlarda eserler ortaya koymuş olan aydın ve bilge kişilerin yolundan yürümeye; onlara öğrenci olmaya karar verdiğini söyledi.

Yaşam isimli çok küçük ve de engellerle dolu olan bu patika yolunda sürekli okuyup, gözlemleyip, her saniye kendisini yenileyerek; bilinçaltına tam egemen olup düşüncelerini kontrol etmeyi başardığında; hayat yolunun daha da genişlediğini, daha da düzleştiğini ve böylece gittikçe yoğunlaştığı gözlemleri sayesinde hayatı daha ince ayrıntılarıyla izlemeye, incelemeye ve daha iyi yorumlar yapmaya çalıştığını kaydeden Kaçar şöyle devam etti:

“Bu arada içinde bulunduğum kültürde benden önce yaşayanların oluşturdukları bazı davranış düşünce kalıplarının, algılama biçimlerinin, ortaya koydukları gelenek ve göreneklerinin çağın gerektirdiği boyutlarda yeniden yorumlanması ve değiştirilmesi gerektiğine inandım. Bunu nasıl yapabileceğimi uzun uzun düşündüm ve şöyle bir seçenek oluşturdum; benden önce dünya gezegeninde, çeşitli ülkelerde, çeşitli çağlarda yaşamış, ölümsüz düşüncelerle evrensel boyutlarda eserler ortaya koymuş olan aydın ve bilge kişilerin yolundan yürümeye; onlara öğrenci olmaya karar verdim. Çağlar öncesi, dün ya da bugün hala yaşayan bilge kişilerin farkı şuydu; insanlar arasında renk, cins, dil, din, tip, parti, mezhep, sosyal sınıf, siyasi güç, ekonomik varlık gözetmeden, sınıf ayrımı yapmamışlardı. Objektif olarak hayatı öyle doğru gözlemlemişler kendilerini, insanı, dünyayı evreni öyle doğru anlamış, öyle net algılamış ve anlatmışlardı ki; ortaya koydukları, her biri yasa niteliğinde olan ölümsüz düşünceleri ölümlerinin üzerinde yüzlerce hatta daha uzun yıllar geçmesine karşın hala insanların hayatlarını aydınlattığını, onlara erdemli yaşamanın, iyi insan olmanın yollarını gösterdiklerini, dünya insanlık ailesinin belleklerinde ölümsüz yasalar şeklinde varlıklarını sürdürdüklerini gördüm. Ben de okuma, düşünme, yorumlama, yazma yolunda patikamı genişlettikçe onların yolundan daha hızlı yürümeye, bu akıllı insanlara hayatım boyunca öğrenci olmaya karar verdim.”