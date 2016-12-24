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24 Aralık 2016 19:03

Abdullah Avcı: “Beraberliği hakeme yıkamayız”

Abdullah Avcı: “Beraberliği hakeme yıkamayız”

24 Aralık 2016 19:03

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Beraberliği hakeme yıkamayız” diye konuştu.
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’inn 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, müsabakaya zihinsel olarak iyi hazırlanamadıklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:
“Oyunda, maçtan önce söylediğim gibi bekleyerek oynayacak set oyunu olacaktı, baskı yapmak istedik. Senaryonun 2. yarı bize dönmesi gerekiyordu. Rakibin attığı 23 korner ve taçın devamında yediğimiz bir gol vardı. Bir takım riskler vardı. Ligin en çok orta yapan haftasını oynadık belki ama sonuç alamadık. Rakip de bulundukları noktadan çıkmak için inanılmaz derecede mücadele etti. Bizim için bardağın dolu tarafı, 16 hafta devre bitti. İlk yarı liderliğimiz garanti, bu çok önemli. 2. yarıda oynadığımız maçın analizini tabii ki yapacağız. Mutlu olacağımız taraflar da fazla. 1-1 bitti sonuçta, ligde kaybetmemek son derece önemlidir. Bunu bir yerde telafi ederiz.”
Ofsayt pozisyonuna ilişkin değerlendirmeler de yapan Avcı, “Beraberliği hakeme yıkamayız. Gol olsa 2-1 öne geçecektik, başka senaryo çıkardı ama tamamen onların üzerine yıkamayız. Çok enteresan tabi. Olan oldu artık. İlk yarı ligin lideriyiz. Bardağın dolu tarafı bu” ifadelerini kullandı.



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