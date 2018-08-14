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14 Ağustos 2018 12:20

ABEM Üniversite Tercih Fuarı’nda hizmet verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, YKS’de başarılı olan öğrencilerle doğru tercih yapmaları için Üniversite Tercih Fuarı’nda stant açtı.

ABEM Üniversite Tercih Fuarı’nda hizmet verdi

14 Ağustos 2018 12:20


Adana’nın 12 ilçesindeki 15 şubesinde açtığı ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliği sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), Üniversite Tercih Fuarı’nda üniversite kapısını aralayan öğrencilere doğru tercih yapmaları için rehberlik hizmeti verdi.


ABEM’de görevli uzman rehber öğretmenler, kentteki bir otelde 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Üniversite Tercih Fuarı’nda stant açtı. 4 bin 200 öğrencinin ziyaret ettiği fuarda, geleceğin meslekleri, gelecek öngörüleri, doğru tercih ve kariyer planlama konularında akademisyenler seminerler verirken, ABEM standına akın eden öğrenciler, en doğru tercihi yapabilmek adına uzman rehberlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrenciler, çift ana dal, yan dal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ve üniversite eğitimiyle ilgili her konuda detaylı bilgi alma imkanı buldu.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ABEM’in rehberlik hizmetinden hem öğrenciler, hem de aileleri memnun kaldı.




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