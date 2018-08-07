ABEM’den ücretsiz eğitim alan bin 997 öğrenci seçkin liseleri kazandı

Adana’nın 12 ilçesindeki 15 şubesiyle dar gelirli öğrencilere ücretsiz kurs desteği veren ABEM, LGS’de yüzde 95 başarı sağladı. LGS’ye giren 2 bin 100 öğrenciden bin 997’si en seçkin liseleri kazanma başarısı gösterdi. LGS’ye giren öğrencilerden 73’ü fen lisesi, 624’ü nitelikli Anadolu lisesi ve 1300’ü diğer Anadolu liselerine yerleşip, gurur tablosu oluşturdu.

Sınava ABEM’in Mavi Çocuk Ali Utku Yücel şubesinde hazırlanan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı ise 500 tam puan alarak Türkiye 1’inciliğini kazandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, LGS şampiyonu Azra Kargı’yı tebrik edip, genç hemşehrilerine eğitim desteğinin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti.

Ön kayıtlar başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerinde faaliyet yürüten ABEM’de, yeni dönemde ücretsiz kurs görmek isteyen öğrencilerin ön kayıtları da başladı. ABEM şubelerinde 6,7,8,9,10,11 ve 12’nci sınıflar ile mezun grupların başvuruları kabul ediliyor. 3 Eylül’de yapılacak seviye tespit sınavının ardından puan sıralamasına göre kesin kayıtlar yapılacak.

ABEM şubelerinde deneyimli öğretmenler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olup, üniversite okumaya hak kazanan öğrencilerin doğru tercih yapmaları için mesai vermeye başladı. “Doğru tercih, doğru meslek, iyi bir gelecek” sloganıyla rehberlik hizmeti veren ABEM’de öğrencilere tercihlerini yaparken başarı sıralamasını ön planda tutmalarını öneriliyor. Rehber öğretmenler, alternatifi bol bir liste oluştururken, hedeflenen bölümle ortak özelliklere sahip başka bölümlerin de tercihler arasında olmasını tavsiye ediyor. Öğrencilere tercih sürecinde gitmek istedikleri fakülteleri ziyaret etmelerini, öğretmen ve öğretim üyeleriyle iletişime geçip, ilgilendikleri bölümler hakkında bilgiler edinmelerini ve uzmanlarla görüşmelerini de tavsiye ediyor. ABEM’de görevli rehber öğretmenler, üniversite kapısını aralayan öğrencilere 14 Ağustos’a kadar doğru tercih desteğini sürdürecek.