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28 Şubat 2018 14:03

ABEM’li öğrencilerden şehitlere ve Mehmetçiğe vefa kermesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz kurslarla hazırlanan öğrenciler, 2-3 Mart’ta geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanmak üzere anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek.

ABEM’li öğrencilerden şehitlere ve Mehmetçiğe vefa kermesi

28 Şubat 2018 14:03


Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanmak üzere kermes organize etti. 2-3 Mart’ta Gençlik Meydanı’nda, 2 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek şehitlere ve Mehmetçiğe vefa kermesinde ABEM öğrencileri ve ailelerinin hazırladığı yöresel yiyeceklerin satışı yapılacak.



Adana Mehmetçiğe güç veriyor


Türk Ordusu’nun terör örgütlerinin yuvalandığı Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na güç vermek amacıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başlattığı ‘Adana 1 Milyon Bayrak Asıyor’ kampanyası ABEM şubelerinde de yankı buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten ABEM’de lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz kurslarla hazırlanan öğrenciler, geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanmak üzere kermes organize etti. Şehitlere ve Mehmetçiğe vefa kermesi adıyla düzenlenen anlamlı etkinliğin 2-3 Mart’ta Gençlik Meydanı’nda (Duygu Kafe civarı), 2 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirileceği ve öğrenciler ile ailelerinin hazırladığı yöresel yiyeceklerin satışının yapılacağı belirtildi.



Mavi Çocuk Ali Utku ABEM’de yaşatılacak


Bu arada beynindeki tümör nedeniyle 2013 yılında 6 yaşındayken hayatını kaybeden ve bağışlanan organları minik bedenlere umut olan Ali Utku Yücel’in adı merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ABEM’de yaşatılacak. Adana Demirspor’un maskotu olduğu için “Mavi Çocuk” diye anılan Ali Utku Yücel’in 1 Mart’taki ölüm yıldönümünde ABEM binasına Mavi Çocuk Ali Utku Yücel Eğitim Merkezi yazan tabela asılacak ve mevlidi şerif okutularak, anma töreni yapılacak. Saat 13.00’daki törene Ali Utku Yücel’in babası Kemal Yücel ile akrabaları, Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ABEM’li öğretmenler ve öğrenciler katılacak.




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