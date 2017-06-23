Çok sayıda şehit ailesi ve çocuklarının katıldığı yemekte duygusal anlar yaşandı.

Taraftar ve işadamlarının oluşturduğu Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği tarafından Adana Şehit Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Derneği Lokali’nde iftar programında, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Vedat Kolcuoğlu, yönetim ve üyeler olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, “Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz” dedi.

İftar yemeğine katılan tüm şehit aileleri ile yakından ilgilenen Adana Şehit Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, ayrıca katkılarından dolayı Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak’a bir plaket sundu.

İftar yemeğine ABİSAD Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Adana Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Osman Bağış da katıldı.