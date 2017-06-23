Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:25

ABİSAD’dan şehit ailelerine iftar yemeği

Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından şehit ailelerine iftar yemeği verildi.

ABİSAD’dan şehit ailelerine iftar yemeği

23 Haziran 2017 10:25

Çok sayıda şehit ailesi ve çocuklarının katıldığı yemekte duygusal anlar yaşandı.


Taraftar ve işadamlarının oluşturduğu Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği tarafından Adana Şehit Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Derneği Lokali’nde iftar programında, Kuran-ı Kerim okutuldu.


Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Vedat Kolcuoğlu, yönetim ve üyeler olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, “Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz” dedi.


İftar yemeğine katılan tüm şehit aileleri ile yakından ilgilenen Adana Şehit Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, ayrıca katkılarından dolayı Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak’a bir plaket sundu.


İftar yemeğine ABİSAD Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Adana Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Osman Bağış da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!