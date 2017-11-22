Firari hükümlünün polise verdiği ifadesinde, "Her şeyi göze almıştım, polis beni almasa herkesi öldürecektim" dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan’a bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gasp ve hırsızlık suçlarından hüküm giyen Fatih Kahya, 12 yıl Niğde Kapalı Cezaevi’nde yattıktan sonra aynı cezaevinin açık kısmına geçti. Hükümlü 16 Eylül’de 35 ayrı suçtan 72 yıl 10 ay 27 günlük hapis cezasının onandığını öğrenince firar etti. Polis, her yerde aranan Kahya’nın Adana’daki ablası Belgin Unutkan’ın (36) evinde gizlendiği bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bu bilgi üzerine harekete geçti.

Polise ateş etti tabanca tutukluk yaptı

Söz konusu adrese şafak vakti şok bir baskın düzenleyen polis, direnişle karşılaştı. Baskını fark eden Fatih Kahya, karşısında gördüğü polislere ateş etti ancak tabanca tutukluk yaptı. Daha sonra da eve giren hükümlü, ablası Belgin Unutkan (36) ve yeğenleri 14 yaşındaki İnci Semanur Kahra ile 13 yaşındaki Melike Kahra’yı rehin aldı. Başlarına silah dayadığı yakınlarını öldürmekle tehdit eden suç makinesi infaz polisine ateş etti ancak silah tutukluk yaparak ateş almadı. Bunun üzerine polis geri çekildi ve devreye de özel harekat ekipleri girdi.

Başkomiser kolundan yaralandı

Evin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra eve tırmanıp, balkondan içeriye biber gazı attı, ardından da eve girdi. Bir anda panikleyen zanlı, elindeki silahı bu kez polise doğrulttu. O esnada zanlıya müdahale etmeye çalışan bir başkomiser de Fatih Kahya’nın silahından çıkan kurşunla elinden hafif şekilde yaralandı. Zanlı da evin balkonundan dışarı çıkartılıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Elinden yaralanan polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Kahya’nın rehin aldığı ablası Belgin Unutkan ile yeğenleri İnci Semanur ve Melek Kahra da olaydan hiçbir zarar görmeden kurtarıldı.

"Firari adam teslim olur mu"

Fatih Kahya’nın emniyetteki ifadesinde "Polis beni almasa her şeyi göze almıştım herkesi öldürecektim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen hükümlü, burada basın mensuplarının "neden teslim olmadın" sorusu üzerine "firari adam teslim olur mu" diye yanıt verdi.

Kahya, "Polise mukavemet, adam yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.